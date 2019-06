Firma bietet ab Juli Luftverbindung zwischen New Yorker Flughafen und Stadt an

Den Uber-Hubschrauber per App bestellen

New York (AFP) - Uber wird in den USA demnächst auch Transporte per Hubschrauber anbieten. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Helikopter ab dem 9. Juli Passagiere zwischen dem New Yorker Flughafen John F. Kennedy und dem Bezirk Manhattan hin- und herbefördern. Die Flüge sollen zwischen 200 und 225 Dollar (177 und 200 Euro) kosten und rund acht Minuten dauern.

Uber wird bald in New York auch Transporte per Hubschrauber anbieten © AFP

Hubschraubertransporte von und zu den New Yorker Flughäfen werden bereits jetzt von anderen Unternehmen angeboten. Als Vorteil seines Angebots preist Uber jedoch an, dass sich sein Helikoptertransport per App bestellen und mit Uber-Fahrten im Auto kombinieren lässt. Der Service "Uber Copter" steht allerdings nicht allen Uber-Nutzern offen, sondern nur solchen, die aufgrund ihrer häufigen Uber-Nutzung von den "Loyalitätsprogrammen" des Unternehmens profitieren.

Nach Angaben von Uber-Manager Eric Allison will das Unternehmen die Daten aus seinem New Yorker Flugangebot auswerten, um die für die kommenden Jahre geplanten weltweiten Uber-Transportangebote für die Lüfte vorzubereiten. Uber will bis 2023 Flugtransporte zwischen Vorstädten und Städten sowie womöglich auch innerhalb von Großstädten in den USA und anderen Ländern anbieten. Der Fahrdienstvermittler arbeitet mit Partnerfirmen zusammen, um "fliegende" Autos und kleine vertikal aufsteigende und landende Flugzeuge zu entwickeln.