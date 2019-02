Laut Gewerkschaftschef Weselsky Lage sogar noch schlimmer

Der Bahn fehlen dieses Jahr mehr als 700 Lokführer

Hannover (AFP) - Der Deutschen Bahn fehlen in diesem Jahr 733 Lokführer. Das geht aus Angaben des Bundesverkehrsministeriums an die FDP-Fraktion im Bundestag hervor, aus denen am Samstag die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zitierten. Demnach bleibt der Personalmangel hoch, obwohl die Bahn im vergangenen Jahr 1076 neue Lokführer eingestellt hatte.

ICE im Berliner Hauptbahnhof © AFP

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Klaus Weselsky, hält die Zahlen für "Schönfärberei". Dass lediglich 733 Lokführerposten unbesetzt seien, nannte er im Gespräch mit den Zeitungen eine "glatte Lüge". Die Bahn habe in ihrer Planung etwa 1000 angehende Lokführer mitgezählt, obwohl diese erst im Laufe des Jahres ihre Ausbildung abschlössen.

Weselsky sagte voraus, der Personalmangel werde sich weiter verschärfen. Die Lokführer seien im Durchschnitt 50 Jahre alt und viele würden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen.