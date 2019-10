FDP fordert zudem mehr Geld für intelligentes Verkehrsleitsystem

Deutliche Zunahme von 24-Stunden-Baustellen auf Autobahnen

Berlin (AFP) - Die Zahl der Baustellen auf Deutschlands Autobahnen, auf denen rund um die Uhr gearbeitet wird, hat in diesem Jahr deutlich zugenommen. Sie stieg von 42 Baustellen 2018 auf 72 Baustellen in diesem Jahr, wie aus einer Regierungsantwort auf Anfrage des FDP-Verkehrsexperten Christian Jung hervorgeht. "Der nächste Schritt zur Stauvermeidung" sei nun der Aufbau eines bundesweiten intelligenten Verkehrsleitsystems, sagte er am Dienstag - die geplanten Mittel dafür reichten aber nicht aus.

Durch die 24-Stunden-Baustellen reduzierten sich die Bauzeiten deutlich - und "kürzere Bauzeiten auf Baustellen bedeuten weniger Staus und somit weniger Unfälle", erklärte Jung. Die Bundesregierung habe auf Anfrage der FDP bestätigt, dass sich der 24-Stunden-Betrieb auf hochbelasteten Autobahnen bewährt habe.

Ein intelligentes Verkehrsleitsystem könne Verkehrsteilnehmer frühzeitig auf Gefahrenstellen und mögliche Umleitungen aufmerksam machen, erklärte Jung weiter. Die dafür ausgewiesenen Mittel von 40 Millionen Euro jährlich reichten seiner Ansicht nach aber nicht aus, "um zügig zu einem Ergebnis zu kommen".