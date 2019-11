Deutsch-Russische Rohstoffkonferenz in St. Petersburg beginnt

St. Petersburg (AFP) - In St. Petersburg beginnt am Donnerstag die Deutsch-Russische Rohstoff-Konferenz. Eröffnet wird die zweitägige Tagung unter anderem mit Vorträgen von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Alexej Gordejew. Erwartet werden unter anderem die Ministerpräsidenten Sachsens und Sachsen-Anhalts, Michael Kretschmer und Reiner Haseloff, der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer sowie Wirtschaftsvertreter beider Länder.

Entwicklungsminister Müller © AFP

Die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit stehen im Fokus der jährlich vom Deutsch-Russischen Rohstoff-Forum veranstalteten Konferenz. In offenen Sitzungen der Arbeitsgruppen des Rohstoff-Forums diskutieren die Teilnehmer auch über Digitalisierung in der Rohstoff- und Energiewirtschaft sowie über die deutsch-russische Zusammenarbeit in der Klimaforschung.