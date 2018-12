Deutsche Automanager sprechen mit US-Handelsminister über Investitionen

Washington (AFP) - Deutsche Automanager treffen sich heute mit Vertretern der US-Regierung in Washington, um über Investitionsvorhaben zu sprechen. An dem Treffen nimmt neben Daimler-Chef Dieter Zetsche und BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter informierten Kreisen zufolge auch Volkswagenchef Herbert Diess teil. Sie wollen demnach gegenüber US-Handelsminister Wilbur Ross, dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sowie dem Chefwirtschaftsberater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, betonen, dass sie für Investitionen Planungssicherheit brauchen.

Trump Threatens Heavy Tariffs On Automotive Imports © AFP

Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Bernhard Mattes, begrüßte am Montag die Zeichen auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China entspannt. Deutsche Autobauer exportieren hunderttausende Fahrzeuge aus den USA nach China und aus Deutschland in die USA.