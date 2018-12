Konzerne wollen angesichts drohender US-Zölle über Investitionsvorhaben sprechen

Deutsche Automanager zu Treffen im Weißen Haus erwartet

Washington (AFP) - Vor dem Hintergrund möglicher US-Zölle auf Autoimporte werden deutsche Automanager am Dienstag im Weißen Haus erwartet. Bei dem Treffen in Washington mit Vertretern der US-Regierung soll es um Investitionsvorhaben der Autobauer gehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte im Vorfeld betont, dass die Zuständigkeit für handelspolitische Fragen bei der EU liegt.

Trump Threatens Heavy Tariffs On Automotive Imports © AFP

An dem Treffen am Dienstagvormittag (Ortszeit) nimmt neben Daimler-Chef Dieter Zetsche und BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter informierten Kreisen zufolge auch Volkswagenchef Herbert Diess teil. Sie wollen demnach gegenüber US-Handelsminister Wilbur Ross, dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sowie dem Chefwirtschaftsberater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, betonen, dass sie für Investitionen Planungssicherheit brauchen.

Trump wirft der EU bei einer Reihe von Produkten unfaire Handelspraktiken vor. Er verhängte deshalb Strafzölle auf Stahl und Aluminium und drohte auch mit Aufschlägen auf europäische Autos, die vor allem deutsche Hersteller treffen würden. Beim Handelsministerium gab er eine Prüfung in Auftrag, ob die Autoeinfuhren aus der EU den nationalen Sicherheitsinteressen der USA schaden.

Zwar war der transatlantische Handelskonflikt Ende Juli vorerst entschärft worden, als sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Trump bei einem Treffen in Washington auf Vorgespräche über ein mögliches Abkommen zu Industriegütern einigten.

Die Drohung mit Autozöllen besteht laut EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström aber weiter. Für den Fall, dass diese in Kraft treten sollten, hat die EU ihren Angaben zufolge ein Liste mit Gegenmaßnahmen vorbereitet. Darauf könnten Autos, landwirtschaftliche Produkte und Industrieprodukte stehen.

Autos aus der EU werden in den USA bislang mit 2,5 Prozent Zöllen belegt. Umgekehrt sind es für US-Automobile in der EU zehn Prozent. Auf Lastwagen und Pickups erheben die USA allerdings 25 Prozent, während diese in den EU mit durchschnittlich 14 Prozent belegt werden.

Signale der Entspannung hatten es zuletzt im Handelsstreit zwischen den USA und China gegeben. Nach Angaben Trumps sagte Peking zu, Zölle auf US-Autos "zu reduzieren und abzuschaffen". Deutsche Autobauer exportieren hunderttausende Fahrzeuge aus den USA nach China und aus Deutschland in die USA.

In Deutschland hat der Markt für Neuwagen indes einen schwachen Monat hinter sich. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Dienstag mitteilte, lag die Zahl der Neuzulassungen mit gut 270.000 im November knapp zehn Prozent unter dem Vorjahresmonat. Als Grund dafür sehen Experten weiterhin die Folgen auf die Umstellung auf den neuen Abgastest WLTP im September an.

Kritik an dem Treffen der deutschen Automanager mit US-Regierungsvertretern im Weißen Haus hatte es im Vorfeld von Seiten des EU-Parlaments gegeben. "Deals auf der Ebene von Autobossen mit dem Präsidenten sind nicht angemessen", sagte der Chef des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange (SPD), der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Aus dem Umfeld von Handelskommissarin Malmström sei ähnliches zu hören, berichteten die Zeitungen weiter. Demnach gibt es die Befürchtung, dass die Gespräche die Strategie der EU durchkreuzen könnten.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Autobauer noch am Montag an die Zuständigkeit der EU für Handelsfragen erinnert. Die Konzerne seien aber auch "große Arbeitgeber" in den USA - insofern hätten sie durchaus Grund, über Fragen von Investitionen und Zukunft mit der US-Regierung zu sprechen.