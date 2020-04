Tausende Vorstellungsgespräche virtuell vorgenommen

Deutsche Bahn digitalisiert Bewerbungsverfahren in Corona-Krise

Berlin (AFP) - Die Deutsche Bahn setzt wegen der Corona-Krise bei Einstellungsverfahren auf digitale Bewerbungsgespräche. Tausende Vorstellungsgespräche seien zuletzt "virtuell" erfolgt, teilte die Bahn am Sonntag in Berlin mit. Auch Recruiting-Events finden demnach in digitalen Formaten statt. Die Berufsausbildung werde ebenfalls über virtuelle Lernformate weitgehend sichergestellt.

Bahnverkehr am Münchener Hauptbahnhof © AFP

"Der Konzern hat in einem enormen Kraftakt seine Personalgewinnung innerhalb weniger Tage an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst", erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Die Bahn stelle auch während der Pandemie weiter ein. "Heute kann niemand genau absehen, wie sich die Corona-Krise in Deutschland wirtschaftlich auswirken wird. Aber klar ist: Wir brauchen die neuen Kolleginnen und Kollegen für einen starken Schienenverkehr."

Die Bahn will in den kommenden Jahren im Rahmen der Strategie "Starke Schiene" etwa 100.000 neue Mitarbeiter einstellen. Alleine in diesem Jahr sollen es 25.000 sein. Im ersten Quartal 2020 hätten bereits mehr als 10.000 externe Bewerber eine Einstellungszusage erhalten.