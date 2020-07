83,5 Prozent aller Fernverkehrszüge im ersten Halbjahr pünktlich

Deutsche Bahn in der Corona-Krise so pünktlich wie seit Jahren nicht mehr

Berlin (AFP) - Die Deutsche Bahn ist in der Corona-Krise so pünktlich wie seit Jahren nicht mehr gewesen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren 83,5 Prozent aller Züge im Fernverkehr pünktlich unterwegs, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. "Das ist der beste Wert seit 2008", erklärte Bahnchef Richard Lutz. Im gleichen Zeitraum 2019 lag die Pünktlichkeit im DB-Fernverkehr bei 77,2 Prozent.

ICE bei der Einfahrt in den Berliner Hauptbahnhof © AFP

Zur deutlich gestiegenen Pünktlichkeit habe auch die geringere Anzahl der Züge während der Corona-Krise beigetragen, räumte die Bahn ein. Die Schieneninfrastruktur sei seit März zum Teil erheblich weniger belastet gewesen.

Lutz sieht aber auch eigene Verdienste der Bahn: "Unsere Strategie der starken Schiene zeigt nach einem Jahr erste positive Wirkung." Mit "Rekordinvestitionen" in Infrastruktur und Fahrzeuge sei die Schiene robuster geworden, zudem seien die Voraussetzungen für mehr Kapazität geschaffen worden.