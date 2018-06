Ratingagentur S&P stuft Finanzinstitut herab

Deutsche-Bank-Chef betont nach Kursrutsch Finanzstärke des Konzerns

Frankfurt/Main (AFP) - Nach der Herabstufung durch die Ratingagentur Standard & Poor's und dem Kursrutsch am Vortag ist Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing in die Offensive gegangen und hat nochmals die Finanzstärke des Konzerns betont. Die Liquiditätsreserven hätten zum Ende des ersten Quartals bei 279 Milliarden Euro gelegen - "und damit nahe ihres historischen Höchststands", erklärte Sewing am Freitag in einer Botschaft an die Mitarbeiter. Er habe die schlechten Nachrichten ebenso wie viele Mitarbeiter satt - aber es gebe "keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen".

Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main © AFP

"Ja, der Aktienkurs notiert auf einem historischen Tief", räumte Sewing ein. "Aber wir werden beweisen, dass wir eine andere Bewertung an den Finanzmärkten verdient haben." Die Kredit- und Marktrisiken seien so gering wie selten. "Spekulationen darüber, dass uns durch die politische Unsicherheit in Italien erhebliche Belastungen drohen könnten, sind vollkommen unbegründet."

Der Aktienkurs von Deutschlands größtem Finanzinstitut, das erst in der vergangenen Woche weitreichende Umstrukturierungspläne angekündigt hatte, war am Donnerstag an der Börse in Frankfurt am Main um rund sieben Prozent auf ein Rekordtief gefallen. Zuvor war bekannt geworden, dass US-Aufseher eine Tochter des Konzerns als Problemfall einstuften. Am Freitag erholte sich der Aktienkurs bis zum Mittag um rund dreieinhalb Prozent.

Zu der Einstufung in den USA erklärte Sewing, diese betreffe "vorwiegend Schwächen bei unseren internen Kontrollen sowie der Infrastruktur". Diese Schwächen seien über viele Jahre entstanden, im vergangenen Jahr seien hier allerdings Fortschritte erzielt worden. Finanziell sind die US-Töchter der deutschen Bank nach Sewings Angaben "sehr solide ausgestattet".

Die Ratingagentur Standard & Poor's setzte indes die langfristige Bonitätsbeurteilung der Deutschen Bank von A- auf BBB+ herab. Die Bank werde für einige Zeit ein "negativer Ausreißer" bleiben, erklärte S&P am Freitag. Es gebe "erhebliche" Risiken, die neue Strategie der Bank umzusetzen.

Sewing betonte, diese Nachricht berge auch eine positive Botschaft in sich: Der Ausblick für alle S&P-Ratings sei stabil - "man hat Vertrauen in uns, dass wir den erforderlichen Wandel schaffen", schrieb Sewing an die Mitarbeiter.

Sewing hatte erst in der vergangenen Woche einen Reformplan vorgestellt, um das Institut aus einer seit Jahren anhaltenden Krise zu führen. Die Kosten will Sewing bis Ende 2019 um eine Milliarde Euro senken, unter anderem durch Stellenabbau.