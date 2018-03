Kurs liegt nach Debüt knapp über Ausgabepreis

Deutsche-Bank-Fondstochter DWS startet im Plus an der Börse

Frankfurt/Main (AFP) - Die Fondstochter der Deutschen Bank, DWS, ist am Freitag im Plus an der Börse gestartet. Der Kurs der Aktie lag kurz nach Öffnung der Börse in Frankfurt am Main bei 32,55 Euro und damit knapp über dem Ausgabepreis von 32,50 Euro.

Deutsche Bank bringt Vermögensverwalter DWS an die Börse © AFP

Die Deutsche Bank will insgesamt 44,5 Millionen Aktien und damit knapp 22,3 Prozent ihrer Anteile an der Vermögensverwaltung abgeben. Mit dem Ausgabepreis von 32,50 Euro wird DWS insgesamt mit rund 6,5 Milliarden Euro bewertet. Deutschlands größtem Geldhaus fließen durch das Börsendebüt rund 1,4 Milliarden Euro zu.

Als Großaktionäre konnte die Bank den japanischen Lebensversicherer Nippon Life und die französische Investmentfirma Tikehau Capital gewinnen. Die DWS verwaltet derzeit etwa 700 Milliarden Euro an Kundengeldern und gehört damit im internationalen Vergleich zu den kleineren Firmen.