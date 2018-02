Bankenchef Cryan verteidigt Bonuszahlungen als "Investition" in Top-Talente

Deutsche Bank macht 2017 halbe Milliarde Euro Verlust

Frankfurt/Main (AFP) - Die Deutsche Bank hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Verlust von rund einer halben Milliarde Euro abgeschlossen. Grund dafür seien Belastungen durch die US-Steuerreform von Präsident Donald Trump, erklärte Deutsche-Bank-Chef John Cryan am Freitag und verteidigte dabei auch die umstrittenen Bonuszahlungen an Banker des größten deutschen Kreditinstituts. In den USA muss die Deutsche Bank indes erneut ein Millionenbußgeld zahlen.

Deutsche Bank macht Verlust von rund 500 Millionen Euro © AFP

Insgesamt verbuchte die Deutsche Bank im vergangenen Jahr einen Verlust von 512 Millionen Euro. Vor Steuern habe die Bank allerdings einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro erzielt, betonte das Unternehmen. "Nur durch die Belastungen der US-Steuerreform zum Jahresende haben wir nach Steuern einen Verlust verbuchen müssen", erklärte Cryan.

Im Geschäftsjahr 2016 hatte sich das Minus der Bank noch auf rund 1,4 Milliarden Euro belaufen. 2015 stand ein Fehlbetrag von 6,8 Milliarden Euro in den Büchern - das größte Minus in der Geschichte der Deutschen Bank.

Das Ergebnis fiel nach Unternehmensangaben diesmal vor allem deshalb besser aus, weil der Bank deutlich geringere Wertberichtigungen und Kosten für Rechtsfälle entstanden seien.

In den USA steht der Deutschen Bank allerdings eine weitere Strafzahlung in Millionenhöhe bevor: Wegen des Versuchs der Manipulation von Referenzzinswerten sei die Deutsche Bank zur Zahlung von 70 Millionen Dollar (56 Millionen Euro) aufgefordert worden, erklärte die zuständige Aufsichtsbehörde CFTC am Donnerstag.

Die Deutsche Bank Securities habe mit falschen Angaben versucht, den Referenzzinssatz für sogenannte Zinsswap-Geschäfte, den Isdafix, zu manipulieren. Die Händler der Bank hätten bei diesen Versuchen zwischen Januar 2007 und Mai 2012 "gewusst, dass ihr Verhalten illegal war", erklärte die CFTC. Erst am Montag hatte die Behörde mitgeteilt, dass die Deutsche Bank im Rahmen eines Vergleichs zu Manipulationen auf dem Markt für Gold und andere Edelmetalle in eine Strafzahlung von 30 Millionen Dollar eingewilligt habe.

Anleger reagierten enttäuscht darauf, dass die Deutsche Bank das dritte Jahr in Folge einen Verlust einfuhr. Die Aktien der Deutschen Bank gaben am Freitagmorgen um rund fünf Prozent nach und erholten sich bis zum Mittag kaum.

Gleichwohl blickt die Deutsche Bank optimistisch in die Zukunft. Das Geldinstitut sei "auf einem guten Weg zu nachhaltigem Wachstum und einer höheren Rendite", sagte Cryan. Die Bonuszahlungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, die zuletzt für scharfe Kritik aus der Politik gesorgt hatten, verteidigte er - diese seien eine "Investition", um Top-Talente an sich zu binden, sagte Cryan bei einer Pressekonferenz.

Politiker von Union und SPD hatten die hohen Boni an Manager und Investmentbanker zuletzt deutlich kritisiert. Ungeachtet dessen will eine mögliche neue große Koalition offenbar nicht gegen unangemessene Vorstandsgehälter und Pensionen vorgehen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtete, weigerte sich die Union, einen entsprechenden Vorschlag der SPD in den Entwurf des Koalitionsvertrags aufzunehmen.