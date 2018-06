Finanzinstitut einigt sich mit New Yorker Aufsichtsbehörde

Deutsche Bank muss in den USA erneut Millionenstrafe zahlen

New York (AFP) - Mit der Zahlung eines Bußgeldes in Millionenhöhe hat die Deutsche Bank einen weiteren Rechtsstreit in den USA beigelegt. Das Finanzinstitut stimmte wegen des Vorwurfs verbotener Absprachen im Devisenhandel einer Zahlung in Höhe von 205 Millionen Dollar (rund 177 Millionen Euro) zu, wie die New Yorker Finanzaufsichtsbehörde DFS am Mittwoch mitteilte.

Türme der Deutschen Bank in Frankfurt am Main © AFP

Wegen der "laxen Aufsicht der Deutschen Bank" in ihrem Devisengeschäft hätten einige Händler des Geldhauses gegen die Gesetze des Bundesstaates verstoßen und das Vertrauen ihrer Kunden missbraucht, erklärte DFS-Chefin Maria Vullo. Händler der Bank hatten demnach unter anderem an Online-Chats teilgenommen, in denen vertrauliche Informationen ausgetauscht und damit letztlich Währungskursentwicklungen manipuliert wurden.

Damit sollten nach Angaben der Aufseher die Gewinne der Bank in die Höhe getrieben werden. In einigen Fällen hätten auch Vorgesetzte der Händler an den Chats teilgenommen. Die Ermittlungen des DFS bezogen sich dabei auf die Jahre 2007 bis 2013.

Die Behörde lobte die Deutsche Bank indes für ihre "umfassende Zusammenarbeit" bei den Ermittlungen. Zudem habe das Finanzinstitut bereits weitere Schritte unternommen und auch einer Anpassung der internen Vorschriften zugestimmt.

Die Einigung kommt für die Deutsche Bank in turbulenten Zeiten. Der neue Unternehmenschef Christian Sewing hatte im vergangenen Monat weitreichende Umstrukturierungspläne angekündigt, mit denen er die Bank aus einer seit Jahren anhaltenden Krise führen will, unter anderem durch Stellenabbau. Dennoch fiel der Aktienkurs Ende Mai auf ein Rekordtief, zudem setzte die Ratingagentur Standard & Poor's die langfristige Bonitätsbeurteilung der Bank herab.

In den USA waren gegen die Deutsche Bank bereits in der Vergangenheit hohe Geldstrafen verhängt worden. So wurde das größte deutsche Kreditinstitut 2015 wegen der Manipulation von Zinssätzen von der britischen und der US-Finanzaufsicht mit einer Rekordstrafe von mehr als 2,5 Milliarden Dollar belegt.