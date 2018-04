Gewinn im ersten Quartal fällt um fast 80 Prozent auf 120 Millionen Euro

Deutsche Bank schrumpft ihre Investmentbanking-Sparte

Frankfurt/Main (AFP) - Die Deutsche Bank strukturiert um und schrumpft das schwankungsanfällige Investmentbanking. Das Zinsgeschäft in den USA werde deutlich verkleinert, das weltweite Aktiengeschäft dürfte in bestimmten Bereichen zurückgefahren werden, teilte Deutschlands größte Bank am Donnerstag mit. Die Deutsche Bank will demnach ihr Kerngeschäft und die stabileren Ertragsquellen stärken. Ab 2021 bereits sollen die Bereiche Privat- und Firmenkunden sowie der Vermögensverwalter DWS ungefähr die Hälfte der Erträge erwirtschaften.

Logo der Deutschen Bank © AFP

Das Kreditinstitut legte am Donnerstag zugleich die Bilanz für das erste Quartal vor. Der Gewinn stürzte im Vorjahresvergleich um 79 Prozent auf 120 Millionen Euro ab, wie der Konzern mitteilte. Der Umsatz ging um fünf Prozent auf 7,0 Milliarden Euro zurück. Hauptgrund dafür seien Wechselkursveränderungen, insbesondere die Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar, erklärte die Bank. Hinzu kämen die geringeren Erträge der Unternehmens- und Investmentbank.

Der neue Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, erklärte, das Investmentbanking sei in einigen Bereichen "nicht stark genug". Deshalb "müssen wir entschlossen handeln und unsere Strategie anpassen." Dabei habe die Bank keine Zeit zu verlieren, "denn die aktuellen Renditen für unsere Aktionäre sind schlicht nicht akzeptabel".

Die Deutsche Bank hatte im vergangenen Jahr das dritte Jahr in Folge Verlust gemacht. Anfang April tauschte der Konzern den Vorstandsvorsitzenden aus - der Brite John Cryan musste gehen, Sewing, bislang Chef des Privat- und Firmenkundenbereichs, rückte auf.