Ausfuhr von Schweinefleisch nach China steigt rasant an

Deutsche Fleischindustrie verbucht Umsatzrekord

Wiesbaden (AFP) - Die deutsche Fleischindustrie hat in den ersten Monaten des Jahres glänzende Geschäfte gemacht. Von Januar bis April 2020 legten die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,8 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im März lag der Umsatz demnach bei 3,9 Milliarden Euro - das war der höchste Monatswert seit Beginn der Erhebung.

Fleischzerteilung © AFP

Damit setzt sich den Statistikern zufolge der Aufwärtstrend im Schlachterei- und Fleischverarbeitungsgewerbe fort. 2019 hatten demnach die 563 Betriebe der Branche mit 50 oder mehr Beschäftigten rund 39,7 Milliarden Euro Umsatz gemacht, 7,9 Prozent mehr als im vorangegangenen Jahr.

Besonders gut liefen den Angaben zufolge zuletzt die Geschäft mit China: Die Menge an dorthin exportiertem Schweinefleisch habe von Januar bis April 2020 mehr als das Doppelte der im Vorjahreszeitraum ausgeführten Menge betragen.

Zugleich wurde Schweinefleisch hierzulande deutlich teurer: Von Mai 2019 bis Mai 2020 erhöhten sich die Preise für Verbraucher laut Statistischem Bundesamt um 11,2 Prozent.

Zuletzt war die deutsche Fleischindustrie wegen der Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen erneut stark in die Kritik geraten. Dazu trug insbesondere der große Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies in Nordrhein-Westfalen bei.