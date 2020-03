Großteil der Energie wird in der Küche verbraucht

Deutsche Haushalte bezahlen 39 Milliarden Euro für Strom

Heidelberg (AFP) - Höhere Strompreise lassen die Energiekosten für Verbraucher in diesem Jahr deutlich steigen. Wie das Vergleichsportal Verivox am Dienstag mitteilte, werden die Haushalte in Deutschland im Jahr 2020 voraussichtlich rund 39 Milliarden Euro für Strom bezahlen - rund drei Milliarden Euro mehr als noch zwei Jahre zuvor.

Blick auf Europa vom Weltall aus © AFP

Damals lag der bundesweite Durchschnittspreis für eine Kilowattstunde Strom laut Verivox bei rund 28 Cent. Zugleich summierte sich der private Stromverbrauch den Statistiken der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen zufolge im Jahr 2018 auf knapp 130 Milliarden Kilowattstunden (kWh). Die Gesamtkosten für die deutschen Haushalte beliefen sich rechnerisch also auf rund 36 Milliarden Euro.

Im Jahr 2020 ist der Strompreis auf Verivox zufolge auf durchschnittlich 30 Cent angestiegen. Bei gleichbleibendem Stromverbrauch steige die Belastung der Haushalte dadurch auf insgesamt rund 39 Milliarden Euro.

"Über die Stromrechnungen der Deutschen kommt eine gewaltige Summe zusammen", erklärte Verivox-Energieexperte Valerian Vogel. Zuletzt hoben demnach höhere Netzgebühren und die gestiegene Ökostrom-Umlage die Preise auf ein neues Allzeithoch.

Strom sparen können Verbraucher laut Verivox vor allem in der Küche: Dem Vergleichsportal zufolge entfällt fast ein Drittel des Stromverbrauches der deutschen Haushalte auf Kochen und sonstige Prozesswärme. Darauf folgen Kühlschränke und Gefriergeräte, die ein knappes Viertel des gesamten Stromverbrauchs ausmachen.

Die Geräte im Arbeits- und Wohnzimmer kommen auf einen Anteil von rund 17 Prozent. Die Beleuchtung der Wohnung verursacht nur acht Prozent des gesamten Stromverbrauchs eines Haushaltes.