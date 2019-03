Konzerngewinn bricht wegen Umstrukturierungskosten ein

Deutsche Post liefert neue Rekordmenge an Paketen aus

Bonn (AFP) - Die Deutsche Post hat im vergangenen Jahr eine neue Rekordmenge an Paketen ausgeliefert. Das Paketaufkommen in Deutschland wuchs um 7,5 Prozent auf 1,5 Milliarden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Um die Flut zu bewältigen, hatte die Post schon am Dienstag angekündigt, 5000 neue Stellen in dem Bereich zu schaffen. Das Briefgeschäft ist hingegen wieder geschrumpft, weil weniger Werbebriefe versendet werden.

Post-Mitarbeiterin © AFP

Der Gesamtumsatz des weltweit führenden Logistikkonzerns stieg um 1,8 Prozent auf 61,6 Milliarden Euro. Der Gewinn sank hingegen um fast ein Viertel - von 2,7 Milliarden Euro 2017 auf 2,1 Milliarden Euro 2018. Das Ergebnis wurde vor allem durch Restrukturierungskosten zur Steigerung der Produktivität im umsatzstarken, aber margenschwachen Post- und Paketbereich belastet, wie das Unternehmen erklärte.

Das Geschäft mit dem Onlinehandel, das Express- und das globale Frachtgeschäft konnten hingegen ihr Ergebnis zum Teil deutlich steigern. Der Bereich für Lieferketten-Services bewegte sich auf dem Vorjahresniveau.