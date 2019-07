Unternehmen testen zudem Abholung von Paketen aus Lidls Onlineshop in der Filiale

Deutsche Post stellt rund 500 Packstationen vor Lidl-Filialen auf

Bonn (AFP) - Die Deutsche Post DHL will noch in diesem Jahr rund 500 Packstationen vor Filialen der Discounterkette Lidl aufstellen. Kunden von Lidl könnten so das Einkaufen mit dem Empfangen und Versenden von DHL-Paketen verbinden, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Im Rhein-Neckar-Gebiet wollen sie zudem die Möglichkeit für Lidl-Kunden testen, Sendungen aus dem Online-Shop in der Filiale abzuholen. An dem Test beteiligen sich demnach 80 Filialen.

Packstation in Potsdam © AFP

Die Deutsche Post DHL freut sich über weitere "gut erreichbare, attraktive Standorte" für ihre Paketstationen, wie das Unternehmen mitteilte. Lidl erklärte, der Discounter biete seinen Kunden damit einen "weiteren Service". Mit Konkurrent Aldi hatte die Deutsche Post DHL schon 2008 vereinbart, Packstationen aufzustellen.

DHL hatte im März angekündigt, tausend zusätzliche Packstationen und 500 zusätzliche Paketshops zu schaffen. Derzeit gibt es laut Unternehmen 3700 Packstationen und rund 27.000 Verkaufsstellen. In Deutschland sind demnach über zwölf Millionen Kunden für den Packstation-Service registriert.