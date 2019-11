Pilotprojekt soll im kommenden Jahr starten

Deutsche Post testet ihre Elektro-Streetscooter auch in den USA

Bonn (AFP) - Die Deutsche Post will mit ihren Streetscootern auch in die USA expandieren. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Dienstag ein Pilotprojekt für die elektrischen Lieferwagen bei der dortigen Post-Tochter DHL Express 2020. Umfang und Zeitrahmen dieses Projekts in einem "der wichtigsten Märkte für Elektromobilität" seien noch offen, doch es sei "klar, dass wir da auch mit Streetscooter rein möchten".

Streetscooter der Deutschen Post © AFP

Medienberichten zufolge will der neue Streetscooter-Chefentwickler Ulrich Stuhec seine Fahrzeuge schon ab dem kommenden Frühjahr in zwei US-Städten testen. Demnach sind eine Stadt an der Ost- sowie eine an der Westküste vorgesehen, flächendeckend könnten die gelben Streetscooter zwei bis drei Jahre später im Einsatz sein.

"Ganz genau können wir das noch nicht sagen, weil wir noch mit den Behörden vor Ort in Kontakt sind und Genehmigungen brauchen", sagte der Postsprecher. Nach entsprechenden "Gesprächen in den kommenden Wochen und Monaten" werde die Testphase "wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres" beginnen.

Im September hatte die Post angekündigt, die Streetscooter auch in China auf die Straße zu bringen. Geplant ist ein Joint Venture mit dem chinesischen Autobauer Chery, um gemeinsam einen elektrischen Lieferwagen "speziell für den internationalen Markt in ausgewählten Ländern zu entwickeln". Streetscooter war 2014 von der Deutschen Post übernommen worden. Täglich sind mehr als 12.000 Fahrzeuge im Einsatz.