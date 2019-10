3000 neue Automaten für DHL-Kunden bundesweit geplant

Deutsche Post will Packstationen fast verdoppeln

Bonn (AFP) - Die Deutsche Post will ihr Netz aus Packstationen in den kommenden beiden Jahren deutlich ausbauen. Bis 2021 sind 3000 neue Automaten geplant, Wie die Deutsche Post DHL Group am Mittwoch erklärte. Demnach sollen Kunden des Paketdienstes DHL dann insgesamt 7000 Packstationen zur Verfügung stehen. Der Logistikkonzern kündigte an, "auf dem Land und in der Stadt" zu investieren.

"Damit reagieren wir nicht nur auf das anhaltend starke Paketwachstum, sondern sind auch für unsere Kunden noch besser erreichbar als je zuvor", sagte Bereichsvorstand Tobias Meyer. Neben den Packstationen, die der Bonner Konzern 2003 einführte, kümmern sich nach Post-Angaben 24.000 Annahmestellen um die Paketsendungen der Kunden. "Auch über das Jahr 2021 hinaus plant die Deutsche Post DHL Group den Aufbau weiterer DHL Packstationen", erklärte das Unternehmen.