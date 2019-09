Im Jahr 2017 arbeiteten mehr als 90.000 Menschen in der Branche

Deutsche Reiseanbieter konnten binnen zehn Jahren Umsätze kräftig steigern

Wiesbaden (AFP) - Die Reisebranche in Deutschland hat binnen eines Jahrzehnts ihre Umsätze deutlich steigern können. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, legte der Gesamtumsatz von Reisebüros und Reiseveranstalter von 2008 bis 2017 von 21,4 auf 32,9 Milliarden Euro zu. Das ist ein Plus von 54 Prozent.

Zugleich stieg auch die Zahl der Menschen, die in der Branche arbeiten. Sie erhöhte sich nach Angaben der Statistiker im selben Zeitraum um 30 Prozent auf insgesamt 92.700. Bei der Zahl der Unternehmen gab es demnach einen Anstieg um 12,5 Prozent von 9580 auf 10.776. Allerdings betrifft das Wachstum nur die Reisebüros, deren Zahl 2017 mit rund 8800 Unternehmen den höchsten Wert seit 2008 erreichte (plus 27 Prozent).

Bei den Reiseveranstaltern verringerte sich die Zahl der Unternehmen im selben Zeitraum dagegen von rund 2650 auf knapp 2000 Unternehmen. Das entspricht einem Rückgang um 34 Prozent. Derzeit stecken nach der Pleite des britischen Konzerns Thomas Cook die deutschen Tochtergesellschaften in Schwierigkeiten; am Mittwoch hatte die deutsche Thomas Cook Insolvenz angemeldet.