Deutsche Schokolade im Ausland äußerst beliebt

Wiesbaden (AFP) - Schokolade "Made in Germany" ist im Ausland und besonders in Frankreich äußerst beliebt: Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, wurden zwischen Januar und November vergangenen Jahres 782.000 Tonnen Schokolade und andere kakaohaltige Produkte im Wert von 3,7 Milliarden Euro exportiert. Das war eine Steigerung von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Größter Abnehmer war Frankreich mit einem Anteil von 13,5 Prozent, wie die Statistiker weiter mitteilten. Großbritannien (11,9 Prozent) und Polen (8,4 Prozent) folgten dahinter. In dem Zeitraum wurden außerdem 412.000 Tonnen Schokolade im Wert von 1,9 Milliarden Euro nach Deutschland importiert, hauptsächlich aus Belgien, den Niederlanden und der Schweiz.