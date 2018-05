"Keiner hat Lust, sich durch dicke Gebrauchsanleitungen zu arbeiten"

Deutsche Technik-Beratung: Viele Menschen völlig überfordert

Frankfurt/Main (AFP) - Das Kölner Start-up-Unternehmen Deutsche Technik-Beratung sieht eine große Nachfrage nach seinen mehr als 200 Experten. "Viele Menschen sind völlig überfordert mit der sich ständig wandelnden Technik", sagte Unternehmensgründer Till Steinmaier der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Da kaufen Sie einen teuren Fernsehen und können dann die Finessen des Geräts nicht nutzen. Keiner hat Lust, sich durch dicke Wälzer von Gebrauchsanleitungen zu arbeiten."

Das Start-up arbeitet auch für die Elektronikmarktketten Media Markt und Saturn. Die Handelskonzerne hatten ein Jahr lang einen Techniker-Heimservice in ausgewählten Märkten getestet, wie die Zeitung berichtete. Nun werde die Dienstleistung von Juni an in jedem deutschen Markt angeboten.