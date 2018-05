DIHK: Enorme Verunsicherung bei deutschen Unternehmen

Deutsche Wirtschaft fordert Beistand der Regierung nach US-Rückzug aus Iran-Deal

Berlin (AFP) - Die deutsche Wirtschaft hat besorgt auf den angekündigten Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran reagiert und die Regierung um Beistand gebeten. "Die jüngste Entscheidung des US-Präsidenten, die Iransanktionen wiederzubeleben, trifft die deutsche Wirtschaft hart", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, am Mittwoch. "Angesichts dieser Entwicklung ruft die deutsche Wirtschaft die Bundesregierung und EU dazu auf, die Geschäfte zu sichern."

Container-Terminal in Hamburg © AFP

Der deutsche Export in den Iran habe im vergangen Jahr nochmals um 16 Prozent zugelegt, teilte der DIHK mit. Das "einseitige Agieren der US-Regierung" stelle diese Geschäfte nunmehr unter einen enormen Vorbehalt. Schon am Dienstagabend hatte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier erklärt, das Wiederaufleben der US-Sanktionen führe zu "enormer Verunsicherung bei der deutschen Wirtschaft".

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor allen Warnungen zum Trotz den Austritt seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran erklärt. Er begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass Teheran trotz der Vereinbarung von 2015 sein Streben nach Atomwaffen fortgesetzt habe.

Der Siemens-Konzern erklärte, er nehme die Ankündigung aus Washington "zur Kenntnis" und prüfe die Folgen für das eigene Geschäft. Das Unternehmen werde sich stets an alle geltenden Exportregeln halten, versicherte ein Sprecher.

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) erklärte, nun sei Teheran am Zug. "Dort muss entschieden werden, ob man das Nuklearabkommen auch unabhängig von den USA fortsetzen will - was für alle Seiten die beste Lösung wäre", erklärte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. So lange die EU ihre Sanktionen gegen den Iran nicht wieder aktiviere, sei ein legales Irangeschäft für die deutsche Wirtschaft weiterhin möglich. Der VDMA werde seine Mitglieder dabei weiterhin unterstützen.