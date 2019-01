Unternehmen wappnen sich für Austritt ohne Abkommen

Deutsche Wirtschaft fürchtet den Chaos-Brexit

Berlin (AFP) - Ein Sieg der "Hysterie", "verantwortungsloses" Handeln und ein "Bärendienst" für beide Seiten: Mit scharfen Worten hat die deutsche Wirtschaft auf die Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Parlament reagiert. Einen harten Brexit doch noch zu vermeiden, müsse nun "oberste Priorität" haben, forderte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

Deutsche Exportwirtschaft warnt vor hartem Brexit © AFP

"Die Ablehnung des Austrittsabkommens ist dramatisch", beklagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Wo Vernunft gefragt gewesen wäre, hat die Hysterie gewonnen." Der Außenhandelsverband BGA kritisierte, dass Votum des Unterhauses in London sei "wider alle Vernunft".

Bis zuletzt habe die EU "Brücken gebaut, über die das Vereinigte Königreich leider nicht gegangen ist", erklärte BGA-Präsident Holger Bingmann. "Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden wir nun am 29. März einen harten, unkontrollierten Brexit erleben - ohne Übergangsregeln und ohne Handelsabkommen".

Überall an den Grenzen zu Großbritannien drohten bald Kontrollen den Warenfluss zu stoppen, warnte der BGA-Präsident. Das "abrupte Ausscheiden aus dem gemeinsamen Regelwerk" werde "in allen Bereichen Chaos verursachen".

Mit ihrer Entscheidung habe die Mehrheit der Abgeordneten des britischen Parlaments ihrem Land einen "Bärendienst" erwiesen. Unter den Folgen werde Großbritannien deutlich mehr leiden als die EU.

Die deutsche und die britische Wirtschaft sind eng miteinander verflochten: Für Deutschland war Großbritannien bei den Exporten zuletzt der viertwichtigste Handelspartner; aus Sicht des Vereinigten Königreichs belegte die Bundesrepublik zuletzt Rang zwei bei den Exporten und den ersten Platz bei Einfuhren nach Großbritannien.

Gehandelt werden vor allem Maschinen und mechanische Erzeugnisse sowie Autos und Fahrzeugteile. Der Präsident des Maschinenbauverbandes VDMA, Carl Martin Welcker, erklärte, es sei "schlicht verantwortungslos, dass die britische Regierungskoalition zehn Wochen vor dem Austrittstermin noch um eine einheitliche Position streitet".

Das Parlament in London hatte das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen am Dienstag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt: 432 Abgeordnete stimmten am Abend gegen den Austrittsvertrag, 202 votierten dafür. Sollte Premierministerin Theresa May ein für Mittwochabend angesetztes Misstrauensvotum überstehen, will sie bis kommenden Montag Pläne für das weitere Vorgehen beim Brexit vorlegen.

Die politischen Akteure in Großbritannien müssten sich nun der Tragweite ihres Handelns bewusst werden, forderte der Präsident des Verbands der Deutschen Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes. Alle Beteiligten sollten jetzt "besonnen" handeln. Vor diesem Hintergrund könne auch eine Verschiebung des Austrittsdatums sinnvoll sein.

London und Brüssel müssten jetzt im Gespräch bleiben, mahnte auch der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Utz Tillmann. Ansonsten drohten ernsthafte Folgen: "Bei einem Zusammenbrechen der Lieferketten reicht der Schaden weit über unsere Branche hinaus." Deshalb seien spezielle Übergangslösungen unverzichtbar, um die schlimmsten Auswirkungen abzumildern. "Das gilt ganz besonders für die Arzneimittelversorgung in Großbritannien."

DIHK-Präsident Eric Schweitzer forderte die deutschen Unternehmen auf, sich nun auf einen ungeregelten Brexit vorzubereiten. Eine Verlängerung der Brexit-Gespräche zwischen London und der EU lehnte er ab: Eine kurze Verschiebung des EU-Austritts werde die Unklarheit wohl nur aufschieben - "letztendlich bliebe der gordische Brexit-Knoten weiter ungelöst".