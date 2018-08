Konsum im Inland treibt Wachstum an

Deutsche Wirtschaft legt im zweiten Quartal um 0,5 Prozent zu

Wiesbaden (AFP) - Die deutsche Wirtschaft hat im zweiten Quartal erneut kräftig zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,5 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte und damit vorläufige Angaben von Mitte August bestätigte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal zog die Wirtschaftsleistung noch deutlicher an, nämlich preisbereinigt um 2,3 Prozent.

Deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs © AFP

Getragen wurde die gute Konjunktur in Deutschland von einem gestiegenen Konsum im Inland: So legten die Konsumausgaben der Haushalte um 0,3 Prozent und die staatlichen um 0,6 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres zu. Auch die Investitionen vor allem in Ausrüstungen und Bauten stiegen an.

Nach vorläufigen Berechnungen wurden zudem zwischen April und Juni 0,7 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen exportiert. Die Importe stiegen mit 1,7 Prozent noch deutlicher an, wie das Statistikamt mitteilte. Erbracht wurde die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal von 44,8 Millionen Erwerbstätigen im Inland, das waren 1,4 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Wirtschaftsverbände hatten allerdings bereits bei der BIP-Schätzung Mitte August erklärt, die guten Zahlen seien keine Entwarnung, denn die anhaltenden handelspolitischen Konflikte in der Welt schürten Unsicherheit. Die globale Wirtschaft wird derzeit vor allem durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China und zunehmend auch durch die Währungskrise in der Türkei herausgefordert.