Impulse durch Bauinvestitionen und privaten Konsum

Deutsche Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,4 Prozent

Wiesbaden (AFP) - Die deutsche Wirtschaft hat im ersten Quartal wieder zugelegt und ist um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gewachsen. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bestätigte damit am Donnerstag eine erste Schätzung von Mitte Mai. In den letzten drei Monaten des Jahres 2018 hatte die deutsche Wirtschaftsleistung noch stagniert, im dritten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit minus 0,2 Prozent sogar rückläufig gewesen.

Baustelle in Berlin © AFP

Angetrieben wurde das Wirtschaftswachstum zu Jahresbeginn nun durch Impulse aus dem Inland, wie die Statistiker mitteilten. In Ausrüstungen wurde 1,2 Prozent mehr investiert als im Vorquartal, die Bauinvestitionen stiegen um 1,9 Prozent. Die privaten Haushalte steigerten ihre Konsumausgaben um 1,2 Prozent. Einen ähnlich starken Anstieg der privaten Konsumausgaben gab es zuletzt 2011, wie das Statistikamt mitteilte. Die staatlichen Konsumausgaben waren hingegen mit minus 0,3 Prozent rückläufig.

Die Nachfrage aus dem Ausland stieg ebenfalls. Von Januar bis März wurden 1,0 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als im letzten Quartal 2018. Die Importe erhöhten sich im selben Zeitraum um 0,7 Prozent. Erbracht wurde die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal von 44,9 Millionen Erwerbstätigen - ein Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Vergleich zum ersten Quartal 2018 legte die deutsche Wirtschaft preis- und kalenderbereinigt um 0,7 Prozent zu. Auch in diesem Vergleich kamen die Impulse aus dem Inland und zwar vor allem durch den Bau sowie Investitionen in Ausrüstungen.