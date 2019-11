71 Prozent der Verbraucher planen Einkauf

Deutsche wollen mehr Geld am Black Friday ausgeben

Düsseldorf (AFP) - Der Shopping-Aktionstag Black Friday gewinnt für deutsche Verbraucher an Attraktivität. 71 Prozent planen am Schnäppchentag am 29. November oder am zugehörigen Cyber Monday am darauffolgenden Montag einen Einkauf und wollen dabei im Schnitt 254 Euro ausgeben, wie die Unternehmensberatung PWC am Mittwoch erklärte. Im vergangenen Jahr lagen die Ausgaben demnach noch bei 217 Euro.

Werbung für den Black Friday in Düsseldorf © AFP

PWC befragte in Deutschland 2000 Verbraucher über 18 Jahren zum Black Friday, der in den USA am Freitag nach dem Erntedankfest etabliert wurde.

Die Rabattaktionen vor dem Weihnachtsgeschäft "finden heute in Deutschland vor allem im Internet statt", erklärte die Beratungsgesellschaft. Demnach wollen 72 Prozent der Kaufinteressierten in Deutschland online nach Rabatten suchen, 25 Prozent ziehen den stationären Handel vor.

Beim Singles' Day in China, den die dortigen Onlinehändler nach dem Vorbild des Black Friday bewerben, erzielten in der vergangenen Woche allein die beiden Handelsriesen Alibaba und JD.com nach eigenen Angaben zusammen Umsätze von umgerechnet gut 60 Milliarden Euro.