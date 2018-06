Deutscher Bauerntag in Wiesbaden berät über Gemeinsame Agrarpolitik

Wiesbaden (AFP) - In Wiesbaden kommen am Mittwoch rund 700 Delegierte zum Deutschen Bauerntag zusammen. Bei dem zweitägigen Treffen unter dem Motto "Zukunft wächst auf dem Land" in der hessischen Landeshauptstadt soll es vor allem um die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU gehen. Am Mittwoch wird auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier bei dem Treffen erwartet, am Donnerstag dann Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (beide CDU).

Bauernpräsident Joachim Rukwied © AFP

Zum Bauerntag lädt der Deutsche Bauernverband ein. Die Landwirte sorgen sich um die geplanten Kürzungen der EU-Agrarsubventionen. Die Kommission hatte Anfang Juni ihre Pläne dazu vorgestellt: Sie will die GAP-Mittel von 2021 bis 2027 wegen des Austritts Großbritanniens um fünf Prozent kürzen. Die Befürchtungen sind groß, dass die realen Kürzungen höher ausfallen.