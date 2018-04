Buntenbach: Arbeit von zu Hause aus muss aber freiwillig bleiben

Deutscher Gewerkschaftsbund fordert Rechtsanspruch auf Home Office

Berlin (AFP) - Arbeitnehmer sollten nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) einen Rechtsanspruch darauf bekommen, von zu Hause aus zu arbeiten. Beschäftigte sollten einen Anspruch darauf haben, nicht immer am Arbeitsplatz im Unternehmen, sondern mobil arbeiten zu können, forderte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach in den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag. Home Office müsse allerdings "in jedem Fall freiwillig bleiben".

Viele Arbeitnehmer wollten keine Vermischung von Arbeit und Privatleben, betonte Buntenbach. Sie begrüßte, dass die Koalition einen neuen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten schaffen will. Dieser müsse aber "starke Leitplanken" haben, um "die zunehmende Entgrenzung der Arbeitszeit" zu verhindern.

Konkret verlangte die DGB-Arbeitsmarktexpertin, dass auch mobile Arbeitszeit erfasst und vergütet wird. Außerdem sei mehr Mitsprache für erreichbare Zielvorgaben nötig sowie ein Recht darauf, die Arbeit zu beenden, "damit es auch bei mobiler Arbeit einen Feierabend gibt".

Neun Prozent der Beschäftigten in Deutschland arbeiten Erhebungen zufolge regelmäßig von zu Hause aus. Sie haben mit ihren Arbeitgebern entsprechende Vereinbarungen über Telearbeit oder Home Office getroffen.