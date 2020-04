Außenhandel mit China wegen Corona-Pandemie eingebrochen

Deutschlands Exporte im Februar insgesamt leicht gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Deutschlands Exporte sind im Februar trotz erster weltweiter Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie leicht gestiegen. Insgesamt wurden Waren im Wert von 109,3 Milliarden Euro exportiert, was einem Plus von 0,4 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Die Importe sanken demnach im Vorjahresvergleich um 2,9 Prozent auf 88,5 Milliarden Euro.

Containerverladung in Dortmund © AFP

Erste Effekte der Corona-Krise zeigten sich den Angaben zufolge im Warenverkehr mit der im Februar besonders vom neuartigen Coronavirus betroffenen Volksrepublik China. Die Exporte nach China nahmen gegenüber Februar 2019 um 8,9 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro ab, die Importe aus China sanken um zwölf Prozent auf 7,4 Milliarden Euro. Bereits im Januar war der Handel mit China deutlich rückläufig gewesen.

Größere Auswirkungen der Corona-Krise auf die Außenhandelsergebnisse sind laut Statistischem Bundesamt ab dem Berichtsmonat März 2020 zu erwarten. Die Ergebnisse für März würden derzeit noch erfasst, sodass eine erste Einschätzung noch nicht möglich sei.