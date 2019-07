Digitalverband Bitkom für Verpflichtung zu einer elektronischen Bezahlart

Die meisten Deutschen möchten überall auch bargeldlos zahlen können

Berlin (AFP) - Die meisten Deutschen möchten mittlerweile überall auch bargeldlos zahlen können: Zwei Drittel der Bundesbürger (66 Prozent) ärgern sich einer Umfrage zufolge häufig, weil sie nicht überall im Restaurant oder Geschäft bargeldlos mit Karte oder Smartphone ihre Rechnung begleichen können. Vor einem Jahr lag der Anteil mit 53 Prozent noch deutlich darunter, wie der Digitalverband Bitkom am Dienstag mitteilte.

EC-Karte mit NFC-Chip © AFP

Sechs von zehn Bundesbürgern (62 Prozent) sind demnach sogar der Meinung, dass alle Geschäfte gesetzlich dazu verpflichtet sein sollten, mindestens eine elektronische Bezahlmöglichkeit anzubieten. Auch der Wunsch nach Eingreifen des Gesetzgebers ist damit innerhalb eines Jahres deutlich gewachsen, 2018 hatte erst jeder Zweite (50 Prozent) dieser Forderung zugestimmt.

"Immer mehr Bundesbürger erkennen, wie bequem und sicher das elektronische Bezahlen mit Karte und seit kurzem auch mit dem Smartphone sein kann", erklärte Julian Grigo von Bitkom. "Es passt nicht in die digitale Zeit, dass Kunden zur Bargeld-Zahlung gezwungen werden." Bitkom setze sich dafür ein, dass an jedem Point of Sale mindestens eine elektronische Bezahlart verpflichtend sei.

Grigo warb für die "flächendeckende Möglichkeit, elektronisch zu bezahlen". Davon würden nicht nur Kunden, sondern auch Händler und der Staat profitieren. "Elektronisches Bezahlen spart Zeit und Kosten und führt zu mehr Steuerehrlichkeit." Bitkom ließ 1005 Bundesbürger ab 16 Jahren befragen.