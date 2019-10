Wirtschaftsminister in Dortmund mit Rettungswagen abtransportiert

Digital-Gipfel nach Sturz Altmaiers unterbrochen

Dortmund (AFP) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Dienstag beim Digital-Gipfel der Bundesregierung in Dortmund nach Teilnehmerangaben von der Bühne gestürzt und musste medizinischen versorgt werden. Wie eine AFP-Fotografin berichtete, wurde Altmaier wenig später mit einem Krankenwagen weggebracht. Das Wirtschaftsministerium teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, dass die Liveübertragung des Treffens leider entfallen müsse. Teilnehmern zufolge wurde der Saal geräumt.

Rettungswagen mit Wirtschaftsminister Altmaier © AFP

Am Digital-Gipfel der Regierung nehmen mehrere hundert Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft teil, um über die Gestaltung des digitalen Wandels zu diskutieren. Altmaier wollte am Dienstag Pläne für eine europäische Cloud-Lösung vorstellen. Am Nachmittag war zudem eine Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant.