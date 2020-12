Studie: Digitale Technik kann großen Teil zu deutschen Klimazielen beitragen

Digitalisierung soll Klimaschutz und Nachhaltigkeit Schub verleihen

Berlin (AFP) - Der Digitalverband Bitkom hat anlässlich des Digitalgipfels der Bundesregierung an Politik und Wirtschaft appelliert, digitale Technik für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz schnell auf breiter Ebene einzusetzen. "Es existieren schon jetzt viele hocheffektive digitale Technologien, die uns auf diesem Weg massiv unterstützen können", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg am Dienstag. "Der Klimawandel ist eine globale Krise, die uns zum Handeln zwingt: Nicht irgendwann in der Zukunft, sondern sofort."

Eine Bitkom-Studie ergab demnach, dass bei einer konsequenten und beschleunigten Digitalisierung in der industriellen Fertigung und der Mobilität sowie von Gebäuden und Arbeitsplätzen der CO2-Ausstoß im Jahr 2030 verglichen mit 2019 um 120 Millionen Tonnen reduziert werden kann. Das entspreche fast der Hälfte der notwendigen Einsparungen von 262 Millionen Tonnen, die Deutschland für sein selbst gestecktes Klimaziel im Jahr 2030 erreichen muss. Die Einspareffekte der Technologien seien dabei viermal so groß wie der CO2-Fußabdruck der Digitalisierung selbst.

Im Mittelpunkt des wegen der Corona-Krise rein virtuell stattfindenden Digitalgipfels steht in diesem Jahr das Thema "Digital nachhaltiger Leben". Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums zeigen Exponate der Gipfel-Plattformen etwa, wie vorhandene Gebäude unter Einsatz intelligent vernetzter Lösungen ressourcenschonender werden können oder wie mithilfe von extrem ultraviolettem Licht immer kleinere, leistungsfähigere und energieeffizientere IT-Systeme möglich sein sollen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, die Digitalisierung könne einen "enormen Beitrag dazu leisten, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz schneller vorankommen". Digitale Technologien und datengetriebene Effizienzsteigerungen trügen maßgeblich dazu bei, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies hätten auch immer mehr Unternehmen erkannt. Dass die Wirtschaft diese Potenziale nutze, wolle die Bundesregierung unterstützen.