Angebot Disney+ soll im November in den USA starten

Disney will beim Streaming Netflix Konkurrenz machen

San Francisco (AFP) - Von der "Eiskönigin" bis "Star Wars": Mit einem breiten Film- und Serienangebot will der Unterhaltungsriese Disney Ende des Jahres seinen Streamingdienst Disney+ starten und damit Netflix Konkurrenz machen. Disney+ soll vom 12. November an für einen Preis von monatlich 6,99 Dollar zunächst in den USA angeboten werden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Später soll das Angebot auf Europa und dann auf weitere Regionen ausgeweitet werden.

Logo der Walt-Disney-Studios © AFP

Kunden können sich auf der Plattform dann zahlreiche Produktionen des Unterhaltungsimperiums anschauen, zu dem auch die Marvel-Superhelden-Filme, "Star Wars" und die Animationsfilm-Schmiede Pixar gehören. Erst Ende März hatte Disney die Übernahme des Großteils des traditionsreichen Studios 21st Century Fox von Rupert Murdoch abgeschlossen. Hierzu gehören etwa die 30 Staffeln der Zeichentrickserie "Die Simpsons". Gezeigt werden sollen auch Dokumentationen des Senders National Geographic und Angebote des Senders ABC sowie des Sportnetzwerks ESPN.

Der neue Streamingdienst werde die Stärken von Disney und Fox vereinen, damit könne kein anderes Technologie- oder Content-Unternehmen konkurrieren, gab sich Disney-Chef Bob Iger überzeugt. Für das erste Jahr stellte er mehr als 25 neue Originalserien sowie mehr als zehn Originalfilme in Aussicht. Unter anderem soll es eine Animationsserie aus dem Reich von "Toy Story" geben. Aus dem Bestand werden die Abonnenten die Wahl zwischen 7500 Serien-Folgen und 400 historischen sowie 100 jüngeren Filmen haben.

Disney will mit dem Angebot dem Platzhirsch Netflix Konkurrenz machen, der rund 140 Millionen zahlende Kunden hat, und geht mit einem günstigeren Preis in den Kampf - bei Netflix kostet das Abo ab 8,99 Dollar pro Monat in den USA. Bis 2024 wolle Disney "60 bis 90 Millionen Abonnenten" weltweit gewonnen zu haben, sagte Finanzdirektorin Christine McCarthy. Demnach will die Gruppe im ersten Jahr rund eine Milliarde Dollar für die neuen Originalinhalte investieren. Rentabel werde der neue Streamingdienst vermutlich nicht in den kommenden fünf Jahren sein.

Eine Reihe von Konzernen wendet sich derzeit verstärkt dem Streaming zu: Amazon hat das Angebot Prime Video, der US-Technologieriese Apple stellte kürzlich Pläne für seinen Streamingdienst Apple TV+ vor. Dieser soll dieses Jahr in 100 Ländern starten. Auch WarnerMedia will bereits in diesem Jahr auf dem Markt mitmischen.

Dennoch glaubt der US-Analyst John Meyer nicht, dass Disney Netflix den Rang ablaufen können wird. Netflix wisse besser "als jeder andere, was die Leute wollen", sagte Meyer.