EZB hält an Kurs fest

Draghi: Eurozone deutlich stabiler als vor sechs Jahren

Frankfurt/Main (AFP) - Genau sechs Jahre ist der berühmte Ausspruch von EZB-Präsident Mario Draghi her: Die Europäische Zentralbank werde alles in ihrer Macht Stehende tun ("Whatever it takes"), um die Währungsunion zu erhalten. Heute stehe der Euro auf "deutlich stabilerem Fundament", sagte Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main. Die europäischen Regierungen hätten ihre Finanzen und Finanzmärkte durch Reformen deutlich besser aufgestellt. Trotzdem müssten die Anstrengungen nochmal deutlich anziehen.

EZB-Präsident Mario Draghi auf der Pressekonferenz © AFP

Das stabile Wirtschaftswachstum der Eurozone ziehe sich durch alle Branchen, die Inflationsrate habe im Juni die Zielmarke der EZB von zwei Prozent erreicht, sagte Draghi. Die Gefahren durch Protektionismus für das europäische Wirtschaftswachstum seien aber nach wie vor bedeutend.

Protektionismus bedrohe die Konjunktur, bekräftigte der EZB-Präsident. Die Annäherung zwischen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump nannte er ein "gutes Zeichen", warnte allerdings zugleich, es sei zu früh, den tatsächlichen Inhalt der Einigung zu bewerten.

Die Direktoren der EZB hielten wie erwartet an dem im Juni verkündeten Kurs fest: Die Leitzinsen bleiben auf dem historischen Tiefstand - und zwar "mindestens den Sommer 2019 hindurch", wie Draghi sagte - , das Anleihenkaufprogramm wird zum Jahresende auslaufen. Somit verabschiedet sich die EZB langsam vom Krisenmodus. Es sei allerdings "sehr früh", von einem Sieg zu sprechen, sagte Draghi.

Auf Trumps Anschuldigung, die EZB manipuliere den Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar, sagte der Zentralbankchef lediglich: "Der Wechselkurs ist kein Ziel unserer Politik". Es gebe seit Jahren einen internationalen Konsens, auf die künstliche Abwertung der eigenen Währung zu verzichten.

Während die US-Zentralbank Federal Reserve plant, die Leitzinsen dieses Jahr noch zweimal zu erhöhen, sieht Draghi keinen Grund, seinen Kurs zu ändern. Der Außenwirtschafts-Experte des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Volker Treier, sprach sich dagegen für höhere Leitzinsen aus: Die Niedrigzinspolitik sei "Futter für die krude Handelspolitik der USA", erklärte er. "Sollte es hier trotz der jüngsten positiven Zeichen zu einer Eskalation kommen, wird man dies auch der EZB und ihrer Geldpolitik anlasten."