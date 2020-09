Beschäftigte machten mit Warnstreiks Druck

Dritte Runde der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post begonnen

Berlin (AFP) - Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben am Montagmittag ihre Tarifverhandlungen wieder aufgenommen. Die dritte Runde der Verhandlungen findet an einem ungenannten Ort statt. Beschäftigte des Konzerns hatten in den vergangenen Wochen bundesweit gestreikt, um so Druck auf das Unternehmen zu machen.

Verdi fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem sollen die Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr monatlich um 90 Euro erhöht werden.

In den vergangenen Tarifrunden "sind wir einem Tarifabschluss keinen Millimeter näher gekommen", hatte die Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsic beklagt. Die Post müsse ihre Beschäftigten am Erfolg teilhaben lassen: Im Bereich Post und Paket habe der Konzern seinen Gewinn im ersten Halbjahr um knapp 50 Prozent gesteigert.