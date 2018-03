Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Insolvenzverschleppung gegen Ex-Vorstände

Durchsuchungen bei Küchenhersteller Alno wegen Verdachts auf Betrug

Pfullendorf (AFP) - Bundesweit haben mehr als 100 Polizisten und Staatsanwälte Geschäftsräume des Küchenherstellers Alno durchsucht. Sie suchten nach Unterlagen und Datenträgern als Beweis für den Verdacht der Insolvenzverschleppung und des Betrugs, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Dienstag mit. Im Verdacht stehen demnach ehemalige Vorstände der Alno AG sowie Geschäftsführer ihrer Tochterunternehmen. Die Polizei durchsuchte auch die Privatwohnungen von Beschuldigten.

Alno-Logo bei Nacht © AFP

Der einst zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands zählende Alno-Konzern musste im Oktober vergangenen Jahres Insolvenz anmelden. Das in Pfullendorf in Baden-Württemberg ansässige Unternehmen hatte im Jahr 2015 eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von 500 Millionen Euro bei rund 2000 Mitarbeitern. Mittlerweile wurde es an den britischen Investor RiverRock verkauft und produziert seit März wieder Küchen.

Medienberichten zufolge hatte der Insolvenzverwalter Martin Hörmann Anfang des Jahres festgestellt, dass die Insolvenz bereits "deutlich" vor dem eigentlichen Antrag unvermeidlich war.