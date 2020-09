EU-Agrarminister tagen in Koblenz unter deutschem Vorsitz

Koblenz (AFP) - Die Landwirtschaftsminister der EU-Länder tagen am Dienstag (9.00 Uhr) in Koblenz. Als ersten Themenschwerpunkt wollen die 27 Regierungsvertreter nach Angaben des deutschen EU-Ratsvorsitzes "die Lehren aus der Corona-Pandemie" für die europäische Nahrungsmittelproduktion erörtern. Daneben steht das von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vorangetriebene Projekte eines europaweit verbindlichen Tierwohlkennzeichens auf dem Programm.

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner © AFP

Im Rahmen der rotierenden Ratspräsidentschaft, die Deutschland derzeit innehat, richtet Klöckner das Treffen in ihrer Heimatregion in Rheinland-Pfalz aus. Das Begleitprogramm startete bereits am Sonntag mit einem Stadtrundgang in Koblenz, am Montag stand der Weinanbau in der Region im Fokus. Beim politischen Teil am Dienstag wird unter anderen auch der Präsident des deutschen und des europäischen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, zur Sprache kommen.