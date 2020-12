EU-Agrarminister tagen zu Lebensmittelkennzeichnung und Fischerei

Brüssel (AFP) - Die EU-Agrarminister tagen am Dienstag per Videokonferenz zur Einführung neuer Lebensmittelkennzeichnungen sowie zur Fischerei in Atlantik und Nordsee (10.00 Uhr). Die EU-weite Einführung eines Tierwohl-Kennzeichens sowie der Lebensmittelampel Nutri-Score sind Kernanliegen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), die noch bis Ende des Jahres als Vertreterin des deutschen EU-Vorsitzes die Ministertreffen leitet. Insbesondere beim Nutri-Score sind einige EU-Länder allerdings nach wie vor sehr skeptisch.

Hinweis auf den Nutriscore in einem belgischen Supermarkt © AFP

Die EU-Verhandlungen zur Festlegung der Fischereiquoten im Atlantik und in der Nordsee werden unterdessen von den festgefahrenen Gesprächen über ein Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit überschattet. Jegliche EU-Einigung hängt noch davon ab, inwiefern London EU-Fischern in Zukunft Zugang zu seinen Hoheitsgewässern gewährt. Die Verhandlungen der EU-Minister dürften bis tief in die Nacht gehen.