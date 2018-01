Brüssel setzt Berlin knappe Frist für wirksame Maßnahmen

EU-Klage gegen Deutschland wegen Stickoxidbelastung kaum noch abzuwenden

Brüssel (AFP) - Deutschland kann einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wegen zu hoher Stickoxidbelastung in Städten kaum noch entgehen. Lediglich Schritte, die "ohne jegliche Verzögerung" zur Einhaltung von Grenzwerten führen, könnten eine Klage verhindern, sagte am Dienstag EU-Umweltkommissar Karmenu Vella in Brüssel. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) räumte ein, dass es bis mindestens 2020 voraussichtlich noch Grenzwertüberschreitungen in zahlreichen deutschen Städten geben wird.

Umweltministerin Hendricks © AFP

Die EU-Kommission hatte die Umweltminister von neun Mitgliedstaaten nach Brüssel geladen, gegen die Vertragsverletzungsverfahren wegen Stickoxid- und Feinstaubbelastung laufen. Die bei dem Treffen unterbreiteten Vorschläge der Mitgliedstaaten seien jedoch "auf den ersten Blick nicht gehaltvoll genug, um das Gesamtbild zu verändern", sagte Umweltkommissar Vella. Sie würden nun geprüft. Die EU-Kommission gab Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten mit hoher Luftverschmutzung eine letzte Frist bis "Ende nächster Woche", um wirksame Maßnahmen vorzulegen.

Umweltministerin Hendricks stellte in Brüssel unter anderem das deutsche Sofortprogramm Saubere Luft vor. Sie betonte, dass es in Sachen Stickoxidbelastung Fortschritte gegeben habe. So sei die Zahl der deutschen Städte, in denen die EU-Grenzwerte nicht eingehalten werden, seit 2016 von 90 auf 70 gesunken.

In 20 Städten sei die Belastung jedoch so hoch, dass die Grenzwerte voraussichtlich auch nach 2020 nicht eingehalten werden könnten, sagte Hendricks. Eine Klage vor dem EuGH sei damit "durchaus möglich".

Da Dieselfahrzeuge für einen Großteil der Stickoxid-Emissionen verantwortlich seien, habe Deutschland eindeutig ein Verkehrsproblem, sagte die Umweltministerin. Die Bundesregierung versuche dennoch weiterhin, Dieselfahrverbote zu vermeiden. Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub seien in deutschen Städten mit Ausnahme von Stuttgart hingegen kein Problem mehr.

Die SPD-Politikerin sieht in erster Linie die Autohersteller in der Pflicht. Wenn Nachrüstungen an Fahrzeugen den Ausstoß von Stickoxid mindern könnten und technisch möglich seien, sollten sie erfolgen und aus ihrer Sicht "von den Herstellern bezahlt werden", sagte sie. Das sei bislang jedoch noch nicht die Meinung der gesamten Bundesregierung.

Kommissar Vella kritisierte das "lang anhaltenden Scheitern" der Mitgliedstaaten: Einige Grenzwerte hätten schon vor mehr als einem Jahrzehnt erreicht werden sollen. Die Dringlichkeit des Problems sei noch immer nicht von allen erkannt worden. Ihm zufolge sterben jedes Jahr in der EU 400.000 Menschen vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung.

Neben Deutschland drohen Tschechien, Spanien, Frankreich, Italien, Ungarn, Rumänien, der Slowakei und Großbritannien Klagen vor dem EuGH. Gegen Bulgarien und Polen wurden bereits Klagen wegen andauernder Grenzwertverstöße bei Feinstaub erhoben.