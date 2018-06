365 Milliarden Euro für Landwirte und Strukturprogramme

EU-Kommission plant deutliche Senkung der Agrar-Ausgaben

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission sieht für den nächsten EU-Haushalt eine deutliche Senkung der Ausgaben für die gemeinsame Agrar-Politik (GAP) vor. Von 2021 bis 2027 sollen 365 Milliarden Euro für Direktzahlungen an Landwirte und Strukturprogramme ausgeschüttet werden, teilte Agrarkommissar Phil Hogan am Freitag in Brüssel mit. Damit würde der Anteil der GAP-Mittel am Gesamthaushalt von rund 38 Prozent auf unter ein Drittel sinken.

Bewässerungssystem auf Feld in Frankreich © AFP

Darüber hinaus soll die Agrar-Politik künftig anders organisiert werden - "moderner und einfacher" nach den Worten des Agrarkommissars. Die Kommission will den Mitgliedstaaten bei der Verwendung der ihnen zugedachten GAP-Mittel mehr Flexibilität einräumen, "um die Wirksamkeit der Politik zu verbessern und ihre Ergebnisse besser zu überwachen".

Der Kommissions-Vorschlag sieht vor, dass die Brüsseler Behörde wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele vorgibt. Die EU-Länder würden dann strategische Pläne definieren, die Brüssel innerhalb von acht Monaten überprüfen und gegebenenfalls annehmen würde.

Das Prinzip der zwei Säulen der GAP, die Direkthilfen für Landwirte einerseits und die Förderung des ländlichen Raums andererseits, soll beibehalten werden. Aber bis zu 15 Prozent der Mittel in einer Säule könnten gemäß des Vorschlags der Kommission künftig in die andere Säule übertragen werden.

Die Direktzahlungen an Landwirte sollen ab 2021 kleinere und mittlere Betriebe begünstigen. Die Zahlungen pro Hektar sollen dann ab 60.000 Euro degressiv und auf 100.000 Euro begrenzt sein.