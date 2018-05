Bauernverband beklagt "schmerzhafte Einschnitte für die Landwirtschaft"

EU-Kommission plant im nächsten EU-Haushalt Kürzungen bei Agrarhilfen

Brüssel (AFP) - Die EU-Agrarhilfen sollen im nächsten Gemeinschaftshaushalt um rund fünf Prozent sinken. Bei den Direktzahlungen an Landwirte pro Hektar sollen es knapp vier Prozent sein, wie Haushaltskommissar Günther Oettinger am Mittwoch im Europa-Parlament sagte. Die größeren Einschnitte soll es demnach in der sogenannten zweiten Säule der Agrarpolitik, bei Förderprogrammen der regionalen Entwicklung geben. Der deutsche Bauernverband (DBV) sprach von "schmerzhaften Einschnitten für die Landwirtschaft".

Mähdrescher in Niedersachsen © AFP

Bei den Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe soll es dem Vorschlag der Kommission zufolge bald entweder eine Obergrenze für erhaltene Beträge pro Betrieb oder aber abnehmende Zahlungen im Verhältnis zur bewirtschafteten Fläche geben. Davon sollen kleinere und mittlere Betriebe profitieren, erklärte die Kommission. Auch sollen die Direktzahlungen an ein "höheres Maß an umwelt- und klimapolitischen Ambitionen" geknüpft werden.

Einer vollständigen Angleichung der Direktzahlungen pro Hektar, wie sie osteuropäische Staaten seit Längerem fordern, erteilte die Kommission indes eine Absage. Sie erklärte lediglich, dass sich die Höhe der Zahlungen pro Hektar in den Mitgliedstaaten dem EU-Durchschnitt annähern werde. Die gezahlten Agrarhilfen pro Hektar werden also weiterhin von Land zu Land variieren - in der Regel zu Ungunsten der Osteuropäer.

Dem Vorschlag der Kommission zufolge sollen zwischen 2021 und 2027 insgesamt 365 Milliarden Euro an Landwirte und zur Finanzierung der ländlichen Entwicklung ausgeschüttet werden. Im aktuellen siebenjährigen EU-Haushalt stehen für deutsche Bauern insgesamt 34 Milliarden Euro bereit. EU-weit sind die Agrarhilfen - die Mittel zur Finanzierung der ländlichen Entwicklung eingeschlossen - mit 39 Prozent bislang der dickste Posten im EU-Budget.

Um die Mittel zur Finanzierung der ländlichen Entwicklung aufzustocken, schlägt die Kommission vor, die Kofinanzierungssätze der Mitgliedstaaten zu erhöhen. Die Naturschutzorganisation Nabu kritisierte die Kürzungen der EU-Mittel in diesem Bereich. Für gezielte Förderprogramme müssten die Mitgliedstaaten künftig noch höhere Eigenanteile aufbringen. "Damit lohnt sich ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur kaum", erklärte Nabu-Präsident Olaf Tschimpke.

"Die Kürzung im Agrarhaushalt wird die Landwirte hart treffen und zu einer Schwächung der ländlichen Räume führen", kritisierte auch DBV-Präsident Joachim Rukwied. Die Einschnitte könnten die Spielräume etwa für Klima- und Umweltschutz einschränken.

Für Bert Van Roosebeke vom Centrum für Europäische Politik (CEP) in Freiburg hingegen gehen die Kürzungen nicht weit genug: Landwirtschaftssubventionen und Strukturhilfen seien im neuen Haushalt immer noch zu schwerwiegend im Verhältnis zu Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik.