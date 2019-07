EU-Kommission verhängt 240 Millionen Euro Geldbuße gegen US-Chiphersteller Qualcomm

Brüssel (AFP) - Die Europäische Kommission hat den US-Chiphersteller Qualcomm wegen Dumping-Preisen bei Chips für Mobilfunkgeräte mit einer Geldbuße von 242 Millionen Euro belegt. Wie die Wettbewerbshüter am Donnerstag mitteilten, habe Qualcomm Netzwerk-Chipsätze für Smartphones und Tablets zu nicht kostendeckenden Preisen verkauft. Damit hatte der US-Konzern der Brüsseler Behörde zufolge den früheren britischen Konkurrenten Icera aus dem Markt verdrängt. Der Konzern kündigte umgehend Revision an.

The latest fine takes penalties imposed by the EU on Qualcomm to over 1 billion euros