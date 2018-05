Plastiksteuer als neue Finanzierungsquelle der Kommission

EU-Kommission will 80 Cent pro Kilo unrecycelter Plastikverpackungen verlangen

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission will künftig für jedes Kilo nicht recycelten Müll aus Plastikverpackungen Geld von den Mitgliedstaaten verlangen. Der nationale Beitrag soll demnach 80 Cent pro Kilogramm betragen, wie die Kommission in ihrem am Mittwoch vorgelegten Vorschlag für den nächsten europäischen Haushalt von 2021 bis 2027 schreibt.

Leere Plastikflaschen © AFP

Vor diesem Hintergrund rechnet die Kommission mit Einnahmen zwischen vier und acht Milliarden Euro jährlich - je nachdem, ob die Mitgliedstaaten wirklich 80 Cent oder einen anderen Betrag zahlen wollen.

Mit der Plastiksteuer will die Kommission ihre eigenen Einnahmen erhöhen. Neben dieser Abgabe schlägt die Kommission auch eine Beteiligung an den Einkünften aus dem Emissionshandel sowie aus einer neuen gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage vor. Diese neuen Eigenmittel sollen etwa zwölf Prozent des gesamten EU-Haushalts ausmachen und könnten bis zu 22 Milliarden Euro jährlich zur Finanzierung neuer politischer Prioritäten beitragen.