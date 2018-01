Parlament lehnt Kommissionsvorschlag zur Ausweitung dieser Fangmethode ab

EU-Parlament spricht sich für gänzliches Verbot der Elektrofischerei aus

Straßburg (AFP) - Das Europaparlament hat sich für ein EU-weites Verbot des von Umweltschützern heftig kritisierten Elektrofischens ausgesprochen. Damit stemmte sich das Straßburger Parlament am Dienstag gegen einen Vorschlag der EU-Kommission. Sie wollte die bisher geltenden Genehmigungen für diese Methode des Fischfangs nicht nur beibehalten, sondern noch ausweiten. Mit dem Votum erteilte das Plenum den Verhandlungsführern des Parlaments ein Mandat für die bevorstehenden Gespräche mit dem Rat der 28 EU-Staaten.

Fischer im Greifswalder Bodden © AFP

Beim Elektrofischen scheuchen Elektroden an den Schleppnetzen am Meeresboden lebende Plattfische wie Schollen und Seezungen sowie Krabben auf, um sie in die Netze zu treiben. Grundsätzlich ist diese Methode in der EU untersagt, doch hat die Brüsseler Behörde im Jahre 2007 einige Ausnahmen zugelassen - vor allem für Forschungszwecke. Seither ist das Elektrofischen im südlichen Teil der Nordsee erlaubt - allerdings nur für fünf Prozent der Fischereiflotte eines EU-Staates.

Die Kommission hatte vorgeschlagen, die Obergrenze von fünf Prozent aufzuheben, die geographische Begrenzung aber beizubehalten. Nach Angaben eines Sprechers der Brüsseler Behörde verwenden derzeit 84 niederländische Fangschiffe mit Elektroden ausgestattete Netze, Belgien hat demnach einen Antrag für drei Schiffe gestellt. Insgesamt seien dies nur 0,1 Prozent der 85.000 Fangschiffe zählenden Flotte in der EU.

Kritiker befürchten dennoch eine Überfischung der Meere. Es gebe bisher keine Studien über die Auswirkungen des Elektrofischens auf Jungtiere und das Ökosystem, betonte die französische Sozialistin Isabelle Thomas. Der französische Grüne Yannick Jadot begrüßte das Votum als "sehr schönen Sieg gegen einen verheerenden Fischfang, eine regelrechte Massenvernichtungswaffe".

Der niederländische Christdemokrat Peter Van Dalen kritisierte die Forderung nach einen gänzlichen Verbot. Das Elektrofischen richte weniger Schaden an als die herkömmliche Methode mit Schleppnetzen, deren Ketten den Meeresboden aufwühlten. Es gebe zudem weniger unerwünschten Beifang. Zudem benötigten die Schiffe weniger Treibstoff, weil die Elektroden-Netze viel leichter seien als Grundschleppnetze.

Die SPD-Abgeordnete und Fischereiexpertin Ulrike Rodust sagte, vor allem französische Nichtregierungsorganisation hätten eine massive Lobby-Kampagne gestartet, um die heimischen Fischer vor unliebsamer Konkurrenz zu bewahren. Bei richtigem Einsatz - also schwachen Stromschlägen - sei die Elektrofischerei weder grausam noch richte sie ökologische Schäden an. Deutschland beteilige sich zudem an einer Studie über die langfristigen Auswirkungen dieser Fangmethode.

Die Vorlage geht nun an den Rat der EU-Staaten, der in der Frage ebenfalls gespalten ist. Parlament und Rat entscheiden in der Frage gemeinsam, sie müssen daher versuchen, einen Kompromiss zu finden.