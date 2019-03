EU-Parlament stimmt über drastische Senkung der CO2-Grenzwerte für Neuwagen ab

Straßburg (AFP) - Das Europaparlament stimmt heute (ab 17.00 Uhr) über eine drastische Reduzierung der CO2-Grenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ab. Dem Plenum liegt ein Kompromiss für eine Verordnung vor, auf den sich Unterhändler des Parlaments und der EU-Staaten im Dezember geeinigt hatten. Demnach sollen die Emissionen neuer Fahrzeuge bis 2030 um 37,5 Prozent im Vergleich zu den Werten von 2021 gesenkt werden.

Abgase aus einem Auspuff © AFP

Bis 2025 ist in einer ersten Etappe eine Verringerung des CO2-Ausstoßes um 15 Prozent geplant. Diese Ziele sind ehrgeiziger als von Deutschland zunächst angestrebt. Nach der erwarteten Zustimmung des Europaparlaments muss der Rat der EU-Staaten die Neuregelung noch formal absegnen, was in Kürze geschehen dürfte. Anschließend kann die Verordnung EU-weit in Kraft treten.