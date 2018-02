Produkte von japanischem Ajinomoto-Konzern in Frankreich aufgetaucht

EU-Warnung wegen verbotener Gentechnik in Tierfutter

Paris (AFP) - Wegen gentechnisch veränderter Zusätze in Tierfutter hat die EU Alarm ausgelöst. Das Futter mit den in Europa nicht zugelassenen Bestandteilen sei in Frankreich in den Handel gelangt, erklärte die Anti-Betrugsbehörde im französischen Wirtschaftsministerium am Donnerstag. Die anderen Mitgliedstaaten wurden über das europäische Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel alarmiert, wie die EU-Kommission mitteilte.

EU-Warnung wegen verbotener Gentechnik in Tierfutter © AFP

Nach Informationen der Zeitung "Le Monde" handelt es sich um Tierfutter des japanischen Lebensmittelkonzerns Ajinomoto. Darin seien gentechnisch veränderte Bestandteile von Aminosäuren aufgetaucht, die dem Futter für Wiederkäuer, Schweine und Lachse beigesetzt worden seien.

Der Konzern selbst erklärte, das Futter sei durch einen "Fehler der Verwaltung" in der EU auf den Markt gelangt. Laut "Le Monde" wurde das Tierfutter unter anderem in den Baltenstaaten sowie in Rumänien, Ungarn und Italien verkauft.