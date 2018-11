Verkauf war Auflage Brüssels für Erhöhung von Staatsgarantie

EU-Wettbewerbshüter billigen Privatisierung der HSH Nordbank

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission hat den Verkauf der HSH Nordbank durch Hamburg und Schleswig-Holstein an private Investoren genehmigt. Die Bundesländer hätten "eine tragfähige Lösung gefunden, die keine weitere staatliche Unterstützung für die Bank erforderlich macht", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Montag in Brüssel. Aus Sicht Brüssels könne die HSH dadurch "zu einem rentablen Marktteilnehmer werden, der die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland auch weiterhin unterstützt".

EU-Kommission billigt Verkauf der HSH Nordbank © AFP

Die Regierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein hatten Ende Februar beschlossen, ihre nach der globalen Finanzkrise 2008 in Schieflage geratene ehemalige Landesbank für eine Milliarde Euro an eine Gruppe von US-Finanzinvestoren zu verkaufen. Die Privatisierung der Anteile war eine Auflage der EU-Kommission.

Die Kommission hatte im Mai 2016 die Aufstockung einer Garantie Hamburgs und Schleswig-Holsteins von sieben auf zehn Milliarden Euro gebilligt. Die Bundesländer mussten damals im Gegenzug zusagen, das Institut in einem offenen Verfahren ohne weitere Beihilfen zu verkaufen.

Die EU-Wettbewerbshüter bestätigten nun, dass der Verkauf der HSH an ein Konsortium aus privaten Beteiligungsfonds unter Führung von J.C. Flowers und Cerberus "den Anforderungen des Kommissionsbeschlusses von 2016 entspricht".