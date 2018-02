Bundesregierung reicht zusätzliche Informationen fristgerecht ein

EU entscheidet bis Mitte März über Stickoxid-Klage gegen Deutschland

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission entscheidet bis Mitte März, ob sie Deutschland und weitere Staaten wegen überhöhter Stickoxid-Belastung in Städten vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Alle betroffenen neun Länder hätten bis Freitag zusätzliche Informationen zu ihrem Kampf gegen die Luftverschmutzung in Brüssel eingereicht, sagte eine Sprecherin am Montag. Diese würden nun ausgewertet. "Wir kommen Mitte März auf die Frage zurück."

Auspuff eines Autos © AFP

Die EU-Kommission hatte die Umweltminister von neun Mitgliedstaaten Ende Januar nach Brüssel einbestellt. Gegen alle laufen Vertragsverletzungsverfahren wegen hoher Stickoxid- und Feinstaubbelastung. Die Behörde gab ihnen bis Ende vergangener Woche, um zusätzliche Informationen zu liefern.

Die Kommissionssprecherin sagte am Montag, die Behörde habe bereits beschlossen, Klagen einzuleiten, es sei denn, es würden "zusätzliche, glaubwürdige, rechtzeitige und wirksame Maßnahmen" zum Kampf gegen Luftverschmutzung vorgelegt. EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hatte nach dem Treffen Ende Januar bereits klar gemacht, lediglich Schritte, die "ohne jegliche Verzögerung" zur Einhaltung von Grenzwerten führen, könnten Klagen noch verhindern.

Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums bestätigte, dass ein Schreiben an die Kommission geschickt wurde. Neben Deutschland drohen Tschechien, Spanien, Frankreich, Italien, Ungarn, Rumänien, der Slowakei und Großbritannien Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Gegen Bulgarien und Polen wurden bereits Klagen wegen andauernder Grenzwertverstöße bei Feinstaub erhoben.