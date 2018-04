Rund 20 Jahre alte Regelung soll bis Ende des Jahres modernisiert sein

EU und Mexiko weitgehend einig über neues Freihandelsabkommen

Brüssel (AFP) - In einem Klima wachsender Spannungen im Welthandel haben sich die Europäische Union und Mexiko im Grundsatz auf ein erneuertes Freihandelsabkommen geeinigt. In einer gemeinsamen Erklärung vom Samstag hieß es, die Überarbeitung des derzeit gültigen Freihandelsabkommen stehe grundsätzlich. Es gehe nun nur noch um "technische Fragen" und juristische Feinarbeit, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen.

Malmström und der Mexikaner Guajardo © AFP

Die EU und Mexiko wollen gemeinsam einen "offenen, ausgeglichenen und auf Regeln fußenden Handel", heißt es in der von den EU-Kommissaren für Handel und Landwirtschaft, Cecilia Malmström und Phil Hogan, und dem mexikanischen Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo in Brüssel unterzeichneten Erklärung. Die mexikanischen Exporte in die EU lagen im vergangenen Jahr bei 24 Milliarden Euro, in umgekehrter Richtung beliefen sie sich auf 38 Milliarden Euro.

Die Handelsbeziehungen zwischen Mexiko und der EU sind derzeit noch durch ein 1997 ausgehandeltes und im Jahr 2000 in Kraft getretenes Abkommen geregelt. Ursprünglich sollten die im Mai 2016 begonnenen Verhandlungen zur Modernisierung bereits Ende vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind, muss das Abkommen noch dem EU-Parlament und den 28 Mitgliedstaaten vorgelegt werden.

Der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, begrüßte die Einigung zwischen Europäern und Mexikanern als ein "starkes Signal". "Es geht vor allem an die Adresse der USA, die zu protektionistischen Maßnahmen greift und das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta einschränken will", erklärte er. Zwischen den USA, Kanada und Mexiko laufen derzeit Verhandlungen über eine Nafta-Neufassung. 80 Prozent aller mexikanischen Exporte gehen in die USA.

Angesichts des protektionistischen Kurses von US-Präsident Donald Trump treibt die EU ihre Verhandlungen über Handelsabkommen mit anderen Ländern und Regionen derzeit verstärkt voran. Im Dezember verkündete Brüssel den Abschluss mit Japan. Neben den Gesprächen mit Mexiko befinden sich auch die Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay in der Endphase.

Die EU ist auch von den von Trump im März verhängten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium bedroht. Zwar ist sie von diesen Zöllen vorläufig befreit, doch gilt diese Ausnahmeregelung nur bis zum 1. Mai. Die Europäer wollen aber dauerhaft ausgenommen werden.

Am Abend will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Hannover Messe eröffnen, deren Partnerland in diesem Jahr Mexiko ist. An der Eröffnung der weltgrößten Industriemesse nimmt unter anderem auch der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto teil. Am Montag öffnet die Messe für Besucher, sie endet am kommenden Freitag.